Envie d'un sourire étincelant ? Attention, toutes les méthodes pour blanchir ses dents ne sont pas bonnes

Sourire permettrait de vivre jusqu’à sept ans de plus, nous assure une récente étude. Aucune raison, dans ce cas, de s’en priver. Pourtant, de nombreuses personnes rechignent à dévoiler leurs dents, complexées par leur disposition ou leur couleur. Si rectifier l’alignement peut s'avérer long et coûteux, la teinte des dents peut en revanche facilement être améliorée. Le tout sans faire craquer son portefeuille. A l’occasion de la Journée mondiale du sourire, samedi 7 octobre, Christophe Lequart, chirurgien-dentiste et porte-parole de l'Union française pour la santé bucco-dentaire (UFSBD), nous en dit plus sur les différentes techniques de blanchiment.