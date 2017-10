Budget de la Sécu : les pistes pour économiser des milliards

L’hôpital, avec 16 milliards d’économies, est tout particulièrement dans le collimateur de la ministre de la Santé. Pour baisser la facture des centres hospitaliers, le gouvernement souhaiter encourager les opérations en ambulatoire, un mode de prise en charge permettant de raccourcir à une seule journée votre hospitalisation pour certaines interventions chirurgicales. D’ici 2022, sept patients sur dix devront être opérés en ambulatoire, contre cinq sur dix aujourd’hui, indique nos confrères du Parisien.





Agnès Buzyn souhaite, en outre, "fermer les lits qui ne servent à rien ou les réorienter vers de nouveaux besoins". Les séjours à l’hôpital coûteront aussi plus chers. Le forfait journalier hospitalier payé par les patients va passer de 18 à 20 euros en chirurgie et en médecine, et de 13,50 euros à 15 euros en psychiatrie, détaille le quotidien Le Parisien. De quoi économiser 200 millions d’euros en 2018. Les patients qui n’ont pas de complémentaire devront payer de leur poche. Pour les autres, ce sont les mutuelles qui prendront en charge cette hausse. Des mutuelles pour qui la mesure passe mal et qui ont annoncé d'ailleurs des répercussions sur le montant des cotisations.