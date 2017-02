Cancer de la prostate : l'ablation trop souvent pratiquée

Le cancer de la prostate est le plus fréquent chez l'homme et concerne chaque année 55.000 nouveaux patients. Dans un cas sur deux sera proposée la solution de l'ablation. Or, cette chirurgie entraîne souvent des troubles de l’érection et urinaires. Cependant, 2.000 interventions sont pratiquées chaque année. Ce recours trop fréquent à l'ablation de la prostate est critiquée par certains médecins, alors que de nouvelles techniques, moins radicales, telles que la photothérapie, bouleversent la prise en charge des patients.





"On n’a plus besoin de faire un traitement de la totalité de la prostate, parce qu’on sait localiser le cancer", explique Abdel-Rahmène Azzouzi, urologue et chef de service au CHU d'Angers. Grâce à l'imagerie notamment, qui permet d'identifier précisément les lésions.