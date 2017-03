Elle pensait avoir une grippe, elle ressort de l’hôpital avec un bras et les deux jambe amputés

L’intervention étant particulièrement lourde, certains organes de Cari Kirkness font défaillance, elle est immédiatement mise sous assistance respiratoire. Son pronostic vital est fortement engagé, d’autant plus que le lendemain, des signes de la bactérie apparaissent dans la jambe droite. Les médecins demandent alors à sa mère si elle souhaite une nouvelle amputation ou si elle préfère "la laisser partir". "C’était facile comme bonjour. Nous [avec le reste de la famille] leur avons dit : ‘Non, amputez la jambe, nous choisissons la vie. Nous ne voulons pas qu’elle nous quitte’", raconte-t-elle à la CBC.





C’était il y a plus d’un mois. Aujourd’hui Cari Kirkness s’est réveillée. Ses muscles étant trop affaiblie, elle ne peut plus tenir sa tête toute seule mais cela est temporaire. Si la jeune femme n’a plus qu’un bras et une demi-jambe, elle n’en veut pas pour autant à la vie. C’est en combattante qu’elle espère pouvoir bientôt sortir de l’hôpital pour s’occuper de ses deux fils.