Elle survit 6 jours sans poumons en attendant sa greffe

Cette greffe est la fin d'un long combat. En avril dernier, Melissa est acceptée d’urgence à l’hôpital après avoir contracté la grippe. Mais la bactérie à l’origine de sa maladie se révèle être résistante aux antibiotiques. Son organisme déjà fragilisé par sa maladie, elle est rapidement placée en soins palliatifs.





Alors que ses organes faiblissent, les médecins prennent une décision radicale : lui retirer ses poumons pour vaincre la bactérie. "La discussion fut difficile car cela n’avait pas été fait jusqu’à présent", indique le Dr Niall Ferguson de l’University Health Network. Mais 9 heures d’opération plus tard, quelques doutes de sueur et une concentration sans failles, la jeune femme s’en sort.





Elle a ensuite été maintenue en vie grâce à un poumon artificiel. Six jours plus tard, un donneur compatible a définitivement redonné espoir à la petite famille canadienne. Si la patiente doit toujours suivre des séances de rééducation, elle semble sur le bon chemin pour réapprendre à marcher. Son mari, Chris, et sa petite fille, Olivia, peuvent désormais souffler.