Cancer : comment les tumeurs se nourrissent des graisses pour mieux se propager

En étudiant plus en détail le système lymphatique de souris, les scientifiques ont découvert qu’il y avait peut-être un moyen d’inhiber ce processus. En effet, une cellule cancéreuse peut soit utiliser les vaisseaux lymphatiques préexistants ou encore créer son propre passage. Comment ? Elle utilise les acides gras pour former de nouveaux vaisseaux.





"Notre étude montre que l’utilisation des graisses par les vaisseaux lymphatiques est programmée dans leur développement et nécessaire à leur croissance et à leur fonctionnement, affirme le Dr Brian Wong, un auteur des travaux. En augmentant ou en empêchant l’utilisation des graisses, nous pouvons contrôler la croissance des vaisseaux lymphatiques." En clair, les chercheurs veulent arrêter le développement de la tumeur en la privant de nourriture. Sous forme de compléments alimentaires ou de médicaments, les chercheurs doivent encore trouver le traitement le plus adéquat.