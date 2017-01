Grain de beauté ou mélanome ? Ce logiciel serait capable de le dire grâce à une simple photo

Près de 90.000 nouveaux cas de cancer de la peau sont détectés chaque année en France. Parmi eux, 11.000 sont des mélanomes. Plus le cancer de la peau est dépisté tôt et plus les chances de guérison sont élevées. D’où l’importance d’une surveillance régulière.





Et si les nouvelles technologies pouvaient vous aider à scruter efficacement votre peau centimètre par centimètre ? Une étude publiée dans la revue scientifique Nature, et relayée par Mashable France 24, dévoile une nouvelle application de l’intelligence artificielle au service de la dermatologie.





Des chercheurs de l’Université de Stanford (Etats-unis) ont mis au point un logiciel capable d’observer et d’analyser la peau des patients. D’un coup d’œil, ce programme informatique jouerait au docteur et aurait la même précision qu’un panel de 21 dermatologues confirmés.