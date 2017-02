Cancer du sein : le docétaxel est à éviter temporairement

L'utilisation du médicament docétaxel dans le traitement du cancer du sein opérable est, par précaution, à "éviter temporairement", a recommandé vendredi l'Institut national du cancer (INCa) avec l'Agence du médicament ANSM, après des décès de femmes qui avaient reçu ce traitement.





Six femmes traitées, âgées de 46 à 73 ans, par docétaxel ont été victimes de complications digestives, et les décès de cinq d'entre elles ont été rapportés entre l'été 2016 et février 2017, selon l'ANSM. "Des investigations sont en cours" concernant ces décès et les effets indésirables graves du docétaxel, rappelle l'INCa dans ce courrier co-signé de l'ANSM, adressé dans l'après-midi de vendredi aux médecins des centres autorisés à traiter les patients atteints de cancer.





Il existe une alternative, le paclitaxel (Taxol et génériques) et "l'ANSM veille à garantir (son) approvisionnement", souligne ce courrier. Cette recommandation intervient "après consultation des professionnels de santé", est-il indiqué.