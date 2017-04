Cancer : identifier l’ADN de la tumeur pour améliorer les chances de survie du patient

Chimiothérapie, hormonothérapie, immunothérapie… quel traitement est le meilleur pour combattre le cancer ? Pour y répondre, des chercheurs de l’Institut Gustave Roussy (Paris) ont établi une carte génétique des tumeurs cancéreuses les plus fréquentes (poumon, sein, côlon, prostate…). Une "médecine de précision" qui permettrait d’optimiser le choix du traitement et donc, d’améliorer les chances de survie des patients, selon les résultats des travaux publiés dans le journal de l’American Association for Cancer Research.