Cancer : la majorité des nouveaux médicaments n’ont pas prouvé leur efficacité

Les nouveaux médicaments contre le cancer sont-ils tous efficaces ? Une étude anglaise tend à prouver le contraire, après avoir analysé les anticancéreux mis sur le marché entre 2009 et 2013 dans l’Union européenne. Pour les spécialistes en santé publique du King’s college de Londres et la London school of economics, sur 68 nouveaux traitements (concernant 48 médicaments), 39 ont reçu le feu vert du régulateur européen sans avoir fait leurs preuves.





Selon l’étude, 57% de ces traitements n’ont pas démontré une amélioration de la durée ou de la qualité de vie des patients, par rapport à ceux existants (les principaux paramètres pour évaluer l’intérêt d’un nouveau médicament).