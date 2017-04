CARTE - Allergies : la majeure partie de l’Hexagone en vigilance rouge liée au pollen de bouleau

"Qu’ils soient ou non les pollens les plus nombreux, ce seront eux qui, à part sur le pourtour méditerranéen et au Sud de la Gironde, seront les instigateurs d’un risque d’allergie élevé à très élevé", précise le bulletin.





Dans le sud-ouest de la France, c’est un mélange de pollens de platane, de chêne et aussi de bouleau qui titillera les narines des allergiques. Le risque variera de moyen à élevé, selon les départements. A l’est et sur le pourtour méditerranéen, les platanes séviront moins que la semaine passée, même si les personnes allergiques doivent tout de même être vigilantes : les pollens de chêne et de pariétaire arrivent. L’arrivée des beaux jours et les hautes températures pourraient aussi signer le grand retour des graminées, déjà présents sur une partie du territoire.