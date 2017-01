La maladie peut être mortelle : 5 choses à savoir sur la méningite

Chaque année, la méningite est responsable de nombreux décès en France. Et pour cause, le virus, la bactérie, le champignon ou le parasite qui en est à l’origine s’attaque aux trois "enveloppes" protégeant le système nerveux central (cerveau, cervelet et moelle épinière) via le liquide céphalo-rachidien. L’infection provoque alors une inflammation. S’ensuivent des symptômes bénins comme des maux de tête et des vomissements. Mais la maladie peut aussi être mortelle si elle n’est pas traitée à temps.