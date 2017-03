Ce carré de chocolat ralentirait le vieillissement de la peau

D’après ses développeurs, ce chocolat serait révolutionnaire parce qu’il agirait sur la microcirculation de la peau, l’oxygénation des tissus, la détoxification et la nutrition de la peau. Les rides seraient par la même occasion réduites et l’épiderme plus tonique. "Nous avons effectué nos essais cliniques sur plus de 3.000 quinquagénaires et sexagénaires. En terme de biomarqueurs de la peau, nous avons observé que la peau redevenait celle d’une personne de 20 ou 30 ans", affirme le Dr Ivan Petyaev.





Adapté aux personnes diabétiques et végétariennes, l’Esthechoc a obtenu cinq récompenses et deux brevets aux États-Unis et en Europe.