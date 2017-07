Ces mamans prouvent que trisomie 21 et allaitement ne sont pas incompatibles

Pour certaines, c’est un moment de joie et d’échange avec bébé mais pour d’autres, il peut être source de frustration lorsque le nourrisson n’est pas réceptif. Cela peut être le cas des enfants porteurs d’une trisomie 21. "J’ai décidé de créer un projet autour de l’allaitement après avoir entendu de nombreuses femmes dire qu’elles ne pouvaient pas allaiter, explique à LCI Ella Gray Cullen. La jeune américaine, à l’origine de Julia’s Way, une association qui souhaite aider les personnes "touchées de près ou de loin par le syndrome de Down (trisomie 21) à réimaginer leur quotidien", précise que de nombreux professionnels de santé déconseillent aux familles d’allaiter à cause de la faiblesse musculaire des enfants et d'autres complications associées au syndrome de Down.