Chandeleur : la recette des crêpes sans gluten

Qui dit pâte à crêpes n'induit pas forcément farine de blé. "Vous pouvez partir sur de la farine de riz ou de maïs, type Maïzena, ou mélanger les deux", précise à LCI la diététicienne et nutritionniste Véronique Liégeois, auteure de Cuisine sans gluten en 120 recettes (First Éditions, 2014). Pour la Chandeleur, fêtée ce jeudi 2 février, vous obtiendrez ainsi de délicieuses crêpes sucrées sans gluten. Il vous suffit de garder votre recette préférée et de remplacer, dans les mêmes proportions, la farine de blé par ces alternatives.





L'autre possibilité, c'est la farine de châtaigne, suggère la nutritionniste : "Comme elle a un goût prononcé, vous pouvez mélanger riz et châtaigne, moitié-moitié ou deux tiers-un tiers, selon votre palais. Ce sera moins fort et la texture en sera allégée. La farine de châtaigne a en effet une texture plus épaisse et rassasiante."