3 conseils pour bien anticiper le changement d'heure ce week-end

"Se coucher plus tôt ne va pas faire que l'on s'endort plus tôt : on ne s'endort jamais sur commande alors que l'on peut se réveiller sur commande", explique la spécialiste du sommeil. Les amoureux de la grasse matinée et réfractaires à la sonnerie du réveil le week-end rétorqueront qu'être fatigué le lundi à cause d'une nuit raccourcie d'une heure donnera envie de se coucher plus tôt le lundi soir. Grossière erreur ! Cela ne réhabituera pas votre organisme à la nouvelle heure. "La dette de sommeil n'a rien à voir avec l'horloge biologique. Vous aurez besoin de cinq à six jours pour recaler cette heure. Alors que la transition sera plus facile si vous accompagnez votre horloge biologique." Le conseil est donc de se lever progressivement plus tôt les trois jours qui précèdent le retour au bureau.





À retenir ⇒ Vendredi, mettez donc votre réveil 20 minutes plus tôt que d'habitude. Avancez-le encore de 20 minutes le samedi. Et pareil le dimanche. Comme ça, le lundi, votre organisme aura pris le pli.