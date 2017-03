VIDÉO - Ces chiens sont capables de détecter un cancer "avec une efficacité de 100%"

Ces résultats "très positifs" confirment la pertinence d'une "étude clinique" qui pourra, cette fois, entrer dans le cadre d'un financement en partie porté par le programme hospitalier de recherche clinique. "Une demande est sur le point d'être déposée en ce sens", a précisé l'Institut Curie.

Cette étude clinique, qui associera quatre chiens, se déroulera sur une période de trois ans entre 2018 et 2021 et s'appuiera sur une sélection de 1.000 femmes.





Deux nouveaux chiens de race différente et conduits par un autre dresseur rejoindront Thor et Nikios. Objectif ? "Démontrer que le protocole Kdog est indépendant de la race du chien renifleur et de son maître", a expliqué Aurélie Thuleau, ingénieur en biochimie, impliquée dans le projet mené sous la houlette de la chercheuse Isabelle Fromantin.