Choc toxique : "Les coupes menstruelles ne sont pas plus dangereuses que les tampons"

"A cause de leur diamètre, les coupes permettent le passage de plus d’oxygène et peuvent donc favoriser le développement du staphylocoque et la production de sa toxine, explique le Dr Lina. Mais à ce stade, ce n’est qu’une hypothèse et le mode expérimental ne permet pas de tirer de conclusions sur les dangers de la coupe." De ce que nous dit la science, la coupe menstruelle peut donc être utilisée sans crainte… mais pas n’importe comment !





"Pour se développer, le staphylocoque doré a besoin de nutriment (le fluide menstruel) et de temps ", prévient le chercheur. Ainsi, les protections intimes qui bloquent le sang trop longtemps constituent un excellent moyen de culture de la bactérie. La solution ? "Les femmes doivent éviter de laisser en place plus de 4 à 6 heures les protections comme les tampons ou les coupes", conseille le spécialiste, qui recommande de privilégier les serviettes hygiéniques au moment d’aller se coucher. Avec la vérité rétablie, vous allez pouvoir dormir l'esprit léger.