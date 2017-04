Chocolat à tout va : 5 conseils pour faire passer l’indigestion à Pâques

Tous les chocolats ne se valent pas et certains sont plus riches en matières grasses. Le chocolat blanc détient la palme en la matière puisqu’il est en fait composé de beurre de cacao. Egalement, le chocolat au lait donnera du fil à retordre à votre système digestif, dans une moindre mesure. Alors, pour ne pas enfoncer le clou et lui donner davantage de travail, Maxime Mességué recommande d’opter pour un repas léger le soir venu : "Les protéines maigres comme le poulet, le poisson ou les œufs sont très peu riches en gras et donc plus faciles à digérer. De même, les légumes et les fruits sont conseillés mais il faut éviter de les cuisiner à l’huile ou au beurre." En revanche, il serait mal venu de sauter un repas même si le diététicien recommande de ne pas forcer et de s’arrêter quand vous n’avez plus faim.