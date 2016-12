Choisir les bons légumes pour se remettre du repas de Noël

Pour se sentir mieux les jours suivants, il est conseillé de s’alimenter de bouillon de légumes riches en fibres pendant une journée. Les fibres alimentaires , présentes dans les végétaux en différentes proportions, régulent le mécanisme digestif. Si vous ne savez pas quel légume riche en fibres choisir, il suffit d’observer leur couleur.





► Les légumes verts : de la vitamine C et du fer

Le brocoli, le chou-fleur, les choux de Bruxelles et le chou contiennent 2 à 3 grammes de fibres pour 100 grammes de légumes. Leur teneur en fer et en acide folique protègent de l’anémie et même de la dépression. Ces légumes contiennent en outre de la vitamine C qui facilite l’absorption du fer.





► Les légumes oranges : de la vitamine A et des anti-oxydants

La carotte est également riche en fibre. Il faut là aussi compter 2 à 3 grammes de fibres pour 100 grammes de légumes. Les légumes oranges (comptez aussi sur les courges d'hiver) contiennent des caroténoïdes , responsables de la pigmentations des légumes... et garants de notre bonne production d'anti-oxydants et d'anticorps pour compenser l'abus de corps gras. La carotte contient aussi de la vitamine A pour rééquilibrer votre métabolisme.