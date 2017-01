Chutes, intoxications, noyades... : les accidents de la vie courante, 3e cause de mortalité en France

De la petite coupure à la chute mortelle, entre 11 et 12 millions de personnes seraient victimes d’un accident de la vie courante chaque année. Santé Publique France regroupe sous ce terme "l’ensemble des traumatismes non intentionnels, à l’exception des accidents de circulation et des accidents du travail".





Tous âges confondus, les accidents les plus mortels sont les chutes avec 9.600 décès en 2012, soit 26 par jour en moyenne. Viennent ensuite les suffocations et les intoxications.