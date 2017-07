Utilisés comme drogue par les ado, les médicaments à base de codéine ne seront plus délivrés sans ordonnance

Si vous utilisez des médicaments à base de codéine, sachez que vous devrez désormais vous munir d'une ordonnance pour vous en procurer à la pharmacie. Le ministère de la Santé a annoncé, ce mardi, arrêter la vente libre de ces produits afin de "mettre un terme à des pratiques addictives dangereuses et potentiellement mortelles".





De plus en plus d'adolescents consomment des cocktails à base de codéine, détournée en drogue. Jusqu'à présent, ces médicaments (des anti-douleur et des sirops pour la toux) pouvaient être délivrés sans ordonnance s'ils contenaient une quantité de principe actif inférieure à 30 mg par comprimé. Depuis le début de l'année, deux jeunes Français sont morts après avoir ingurgité du "purple drank", un mélange de codéine, d'antihistaminique et de soda. 30 cas graves chez des moins de 25 ans ces deux dernières années ont également été notés, tandis que 25 cas graves liés au dextrométhorphane (antitussif aux propriétés hallucinogènes) ont été rapportés.