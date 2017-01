Comme un poison dans l'eau : les perturbateurs endocriniens seraient aussi présents dans celle que l'on boit !

Plus inquiétant, "73,3% des pesticides les plus quantifiés dans les eaux de surface (soit 11/15) en métropole en 2013 sont suspectés d’être des perturbateurs endocriniens", note le rapport. Or, ils sont suspectés de causer de nombreuses pathologies liées aux hormones, comme certains cancers (du sein ou de l’ovaire), ou de favoriser les troubles du développement cérébral chez l’enfant à naître.





Concernant les eaux souterraines, 53% des pesticides les plus quantifiés sont soupçonnés d’être des perturbateurs endocriniens. Et l’eau du robinet n’est pas non plus épargnée, puisque "d’après nos recherches, ce sont 50% des molécules (molécules mères ou métabolites) les plus fréquemment à l’origine d’un classement en situation de non-conformité en 2014 qui sont suspectées d’être des perturbateurs endocriniens (soit 18 sur 36)."