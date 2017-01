"Connais tes citrons" : quand une photo d'agrumes aide à repérer les signes du cancer du sein

"Vous reconnaissez un de ces signes ? Ne paniquez pas, certains changements sont normaux. Mais s’ils évoluent, allez voir un médecin", précise l’association. Dans tous les cas, il est recommandé de consulter un ou une gynécologue au moins une fois par an. Aréole, mamelon… son regard de spécialiste (et son toucher) décèlera la présence d’un ganglion suspect.





Une campagne visuelle donc, qui souhaite dépasser la barrière des langues et changer l’image du cancer du sein "pour atteindre les personnes qui ne sont pas touchées par les méthodes (de sensibilisation) actuelles", indique Corrine Ellsworth Beaumont sur Facebook. Avant d’ajouter : "Notre objectif est de rendre cette image plus célèbre que la Joconde et d’aider les femmes à déceler plus tôt un cancer du sein pour sauver le maximum de vies". En France, 11.913 décès ont été enregistrés rien que sur l’année 2015.