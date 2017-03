Dix-huit bébés hospitalisés à cause de chenilles processionnaires dans la cour d'une crèche

Depuis quelques semaines déjà, les chenilles processionnaires sortent de leurs nids, perchés dans les arbres. Par centaines, elles rejoignent la terre ferme afin de trouver un endroit propice où se métamorphoser en papillons. Depuis la fin des années 1990, les larves sont de plus en plus nombreuses en France. La faute aux hivers trop doux qui favorisent la survie des populations. "La processionnaire du pin est une des quelques espèces d'insectes pour lesquelles le rôle du changement climatique dans l'expansion des populations en latitude et altitude a été clairement établi…", explique l’Inra. "L'insecte a ainsi naturellement progressé de plus de 100 km en 20 ans en France". Son territoire s'étend aujourd'hui en ligne droite d'Annecy à Brest, mais aussi en Auvergne, dans le Sud-Ouest et en Alsace.