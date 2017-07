Les hommes mariés auraient tendance à prendre plus de poids que les célibataires

Plus néfaste que la bière et la pizza ? Les hommes mariés ont beaucoup plus de chances d'être corpulents, à en croire une étude britannique rendue publique en mai dernier dans la revue Social Science and Medecine. Afin d'évaluer les différentes variations de poids, les chercheurs ont comparé l'indice de masse corporelle (IMC) entre les hommes a qui on passe la corde au cou et ceux qui n'ont encore franchi le pas.