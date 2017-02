Delphine Batho : "Les perturbateurs endocriniens sont un poison à diffusion lente"

LCI : Avez-vous été surprise par les résultats de cette étude ?

Delphine Batho : Non. Pas le moins. On sait que dans le domaine des perturbateurs endocriniens, tout le monde est contaminé. C'est un scandale sanitaire majeur. Mais comme leurs effets sont silencieux, certains pensent en être préservés. C'est faux. C'est un poison à diffusion lente, même à faible dose. Ce qui me trouble en revanche c'est de connaître la liste des 36 perturbateurs endocriniens qui sont dans mon corps : 1 Bisphénol S, 8 Phtalates, 14 PCB et 13 pesticides.