Départ en vacances : vous prenez la route par fortes chaleurs ? Voici les bons réflexes à adopter !

C’est officiel : les enfants en ont fini avec l'école et vous allez (enfin) pouvoir prendre la route des vacances. Mais vous ne serez pas seul au volant de votre voiture. Bison Futé a annoncé un trafic "rouge" en prévision des départs en vacances. Dans le même temps, Météo France a placé huit départements du centre est de la France en vigilance orange canicule, et ce jusqu’à dimanche matin. Alors, pour ne pas étouffer dans votre voiture, la Direction générale de la Santé rappelle les bons réflexes à adopter, surtout pour les personnes les plus à risques de coup de chaleur.