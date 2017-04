Dépistage du cancer du sein : deux consultations proposées aux femmes de 25 et 50 ans à partir du 1er janvier prochain

"Je veux que chaque femme de 25 ans bénéficie d’une consultation dédiée et que chaque femme à 50 ans bénéficie d’un suivi plus personnalisé". La ministre de la Santé a annoncé jeudi le lancement d’un nouveau plan visant à renforcer le dépistage du cancer du sein. À compter du 1er janvier 2018, deux consultations seront proposées aux femmes. La première aux femmes de 25 ans, et la seconde à celles de 50 ans.