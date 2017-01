Des chiens formés pour veiller sur les diabétiques

Ce sont de véritables anges gardiens. Dans plusieurs pays d'Europe et aux Etats-Unis des chiens sont formés dans des centres afin d’assister les personnes atteintes de diabètes. Et leur aide est de taille : l’animal veille jour et nuit sur son maître, donnant l'alerte avant que ne survienne une crise d'hypoglycémie. Ce sont les cliniques vétérinaires qui les forment afin de détecter les échantillons qui contiennent de l’isoprène, composé chimique qui augmente dans l’haleine d’un être humain lorsque sa glycémie baisse dangereusement. Car gérer le diabète n’est pas une mince affaire. Certains parents contrôlent plusieurs fois par jour le niveau de sucre de leur enfant, se levant même parfois la nuit... d'où l'avantage d'avoir un chien qui prend le relai à tous moments.





Si le chien facilite le quotidien d’un foyer, il est aussi un membre indispensable de la famille. En effet, chaque animal est formé pour assister un seul individu car les odeurs varient d’une personne à une autre. Une sorte de langage intime s'établit ainsi entre eux, le chien réagissant aux hausses ou baisses soudaines de la glycémie : un lien d’autant plus fort lorsqu'un chiot est mis à disposition d’un enfant et que le tandem grandit ensemble.