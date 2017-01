Des résidus toxiques dans les couches : "Non, je ne déconseillerai pas aux jeunes mamans de les utiliser"

De plus, "certaines des concentrations relevées sont infiniment inférieures à ce qui pourrait être dangereux pour la santé des nourrissons, souligne encore le Dr Hubert. Toutes les substances sont réglementées et les résidus relevés sont quelques milliers, voire quelques millions de fois plus faibles que la dose tolérable."





Un constat partagé par l’auteure de l’enquête, mais qui semble loin de la rassurer. "Aucune évaluation des risques n’a été faite dans cette utilisation précise, indique Victoire N’Sondé. Les seuils réglementaires ne concernent pas une exposition toute la journée, toute la nuit, pendant deux ans." Sans compter qu’il s’agit des muqueuses et non de l’épiderme des enfants. Mais si le principe de précaution doit primer pour les associations comme Love and Green, qui a publié une enquête similaire en octobre dernier, d’autres auront besoin de davantage de preuves avant de conseiller de mettre les plus jeunes au vert.