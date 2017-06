Diabète, obésité, maladies infectieuses… les selles, le médicament de demain ?

Et si les antibiotiques étaient remplacés par de la matière fécale ? L’idée n’est pas des plus ragoûtantes, et pourtant elle mérite d’être creusée. Dans un article publié ce lundi, Le Monde explique que la transplantation de microbiote fécal, qui consiste à administrer des selles d’un donneur sain dans le tube digestif d’un patient receveur afin de rééquilibrer la flore intestinale de l’hôte, "affiche un taux de succès de près de 90%" lorsqu’il s’agit de vaincre la bactérie Clostridium difficile, responsable des maux de ventre et des diarrhées.