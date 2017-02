DOCUMENT LCI - José Bové, Nicolas Hulot, Delphine Batho... tous contaminés aux perturbateurs endocriniens

On aurait pu penser qu'ils feraient partie d'une population un peu plus préservée, bien loin de la malbouffe, des OGM ou encore des pesticides mais quand on parle perturbateurs endocriniens, personne n'est épargné, même pas eux.





Eux, ce sont 7 personnalités de l'écologie, Yann Arthus-Bertrand, photographe et réalisateur, Isabelle Autissier, navigatrice et présidente du WWF-France, Delphine Batho, députée des Deux-Sèvres et ancienne ministre de l'Ecologie, José Bové, eurodéputé et agriculteur, Nicolas Hulot, journaliste et président de la Fondation Hulot, Yannick Jadot, candidat écologiste à la présidentielle et Marie-Monique Robin, journaliste et réalisatrice.