Don d’organes : deux fois greffé, Emmanuel Gastaud va parcourir 750 kilomètres en relais pour la Course du Cœur

Participer à la Course est pour lui une évidence. Que ce soit à pied ou en vélo, selon les étapes, il sait qu’il va parcourir une vingtaine de kilomètres en moyenne par jour et ne dormir que quatre heures. C’est d’ailleurs "le manque de sommeil et l’intensité de la course le plus difficile", d’autant plus si les intempéries s’invitent sur le parcours : "Sur l’état des troupes, c’est vraiment très dur". L’an dernier, la pluie et le froid avaient pesé sur le moral des coureurs. Mais il en faut bien plus pour empêcher cette équipe d’atteindre son objectif. "Nous, les greffés, on a une particularité. On a tous une deuxième vie, donc on se prend moins la tête, on est tous dans une ambiance positive pour profiter de la vie".