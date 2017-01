Don d’organes : voici les démarches à suivre pour exprimer son refus

Alors que plus de 21.000 Français sont dans l’attente d’une greffe, la loi renforce le principe de consentement présumé au don d’organes appliqué depuis 1976. Mais parmi les nouvelles mesures entrées en vigueur le 1er janvier dernier, le législateur prévoit aussi de simplifier les modalités de refus. Depuis ce lundi 23 janvier, il est donc désormais possible de faire valoir son opposition en remplissant un formulaire accessible en ligne sur le site registrenationaldesrefus.fr. Une option présentée par l’Agence de Biomédecine comme "la meilleure façon de faire valoir son opposition au don d’organes".





Mais s’il était possible de réaliser cette inscription ce matin à 9 heures, le site n'est plus accessible depuis la fin de matinée. Contactée par LCI, l’Agence de Biomédecine assure travailler sur " les bugs survenus" et affirme que le formulaire pourrait être de nouveau en ligne d’ici "48 heures".