Don du sang : l’Etablissement français du sang lance un appel urgent !

Les vacances de fin d’année combinées à l’épidémie de grippe ont démobilisé les Français. Résultat : les réserves de produits sanguins s’amenuisent. Fin décembre, l’Etablissement français du sang (EFS) compte seulement 88.000 poches de sang en réserve, contre les 100.000 espérées.





Mais voilà, les besoins des patients, eux, restent constants. Aucun autre traitement de synthèse ne peut se substituer au sang des bénévoles. Ainsi, 10.000 dons sont nécessaires chaque jour pour couvrir l’ensemble des besoins en transfusions et en plaquettes de sang. Un chiffre qui a tendance à augmenter avec les progrès de la médecine et l’allongement de l’espérance de vie. Alors pour combler ce déficit, l’EFS incite à prendre une bonne résolution qui peut sauver des vies dans une nouvelle campagne lancée ce lundi 9 janvier :"partagez 45 minutes de votre temps avec les équipes de l'EFS pour une expérience unique et singulière."