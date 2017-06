Tongs, talons hauts... : 5 mauvaises habitudes à oublier pour prendre soin de ses pieds durant l'été

62% des Français déclarent avoir mal aux pieds, selon une enquête de l’Union Française pour la santé du pied (UFSP). Et pour cause, beaucoup ont pris de mauvaises habitudes qui peuvent déformer les appuis du pied et affecter la marche. Conséquences : vous pouvez ressentir des douleurs articulaires et musculaires, des pieds jusqu’au dos. Mais ce n’est pas tout, une mauvaise hygiène peut laisser place à des mycoses ou des crevasses.





D’où l’importance d’en prendre soin. Surtout pendant les chaleurs estivales, période durant laquelle nos pieds sont parfois mis à rude épreuve. Et alors que les vacances approchent, et le port prolongé des tongs et autres claquettes se profile, nous avons demandé conseil à Djamel Bouhabib, podologue et président de l’UFSP sur ces gestes du quotidien à laisser de côté.