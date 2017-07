Drill, Humex, Codoliprane… ces médicaments avec de la codéine que vous ne pourrez plus acheter sans ordonnance

Cette décision intervient alors que de plus en plus d’adolescents avaient pris l’habitude de détourner son usage afin de se droguer. Cinq cas d’intoxications graves, dont deux mortelles, ont ainsi été recensés depuis le début de l’année. Une bad tendance qui a alerté l’ANSM. En juin 2017, l'agence sanitaire a appelé les professionnels de santé à la prudence. Car au-delà de l’usage récréatif, la codéine, qui appartient à la famille des opioïdes, peut créer une accoutumance. De plus, lors de la métabolisation de la substance, des problèmes de surdosage peuvent intervenir. Surtout que la molécule ne doit pas être prise avant l’âge de 12 ans.