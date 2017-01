Durée, aliments, dangers.... : après les fêtes, 4 choses à savoir sur les cures "détox"

Une étude publiée le 28 septembre dernier dans la revue spécialisée British Medical Journal et relayée récemment dans plusieurs médias comme le Dailymail raconte une histoire plutôt étonnante. Peu de temps après le Nouvel An 2016, une Britannique a été hospitalisée d’urgence à cause d’une cure détox qui aurait mal tournée. Le cocktail sauge, verveine et surtout valériane a provoqué chez elle confusion, grincement de dents et convulsions. Les médecins de l’hôpital universitaire de Milton Keynes de Londres lui ont finalement diagnostiqué une hyponatrémie sévère. Autrement dit, son taux de sodium dans le sang était trop bas. Un cas rare mais qui rappelle que les plantes ne sont jamais des remèdes anodins.