Dyslexiques, la cause de votre trouble se trouve sans doute dans vos yeux

C'est une découverte qui pourrait ouvrir la voie à un traitement pour six millions de Français touchés par la dyslexie et troubles apparentés. Selon une étude publiée ce mercredi dans la revue scientifique Proceedings of the Royal Society, le secret de ce mal, qui se caractérise par des difficultés du langage écrit et oral, se cacherait en fait dans les yeux. Pour avancer cette cause anatomique potentielle, deux physiciens bretons, Guy Ropars et Albert Le Floch, ont comparé deux groupes de 30 étudiants, dont l'un était composé de dyslexiques.





Résultat ? Chez les personnes qui ne sont pas atteintes de dyslexie, les minuscules récepteurs de la lumière n'ont pas la même forme d'un oeil à l'autre : ils sont asymétriques. Le cerveau choisit donc le signal envoyé par l'un des deux yeux pour créer l'image que voit la personne. Chez les dyslexiques, en revanche, ces zones de l'oeil, correspondant aux "centroïdes de la tache de Maxwell", sont symétriques. Cela pourrait être source de confusion pour le cerveau en créant des "images-miroirs" entre lesquelles il est incapable de choisir.