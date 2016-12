Ebola : un vaccin ultra-efficace mis au point contre le virus

C’est une première. Vendredi 23 décembre, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a annoncé la mise au point d’un vaccin prometteur contre le virus Ebola. D’après les résultats publiés dans la revue médicale The Lancet, il serait "efficace jusqu’à 100%". Ce vaccin a en effet été injecté à 5.837 personnes en Guinée et, parmi elles, personne n’avait développé la maladie 10 jours ou plus après. Cet essai clinique a été dirigé par l’Organisation mondiale de la Santé, conjointement avec le ministère guinéen de la santé, Médecins sans frontières et l’Institut norvégien de santé publique.





Entre 2013 et 2016, Ebola a tué plus de 11.300 personnes en Afrique de l’Ouest. "Si ces résultats convaincants arrivent trop tard pour ceux qui ont déjà perdu la vie dans l’épidémie d’Ebola qui a frappé l’Afrique de l’Ouest, ils montrent que face à la prochaine flambée de cette maladie, nous ne serons pas sans défense", a souligné le Dr Marie-Paule Kieny, Sous-Directeur général de l’OMS et principale responsable de l’étude.