Comment faire du sport sans risque quand il fait froid

Le mercure descend cette semaine et un froid glacial s'abat sur la France. Avec ces faibles températures, les quelques foulées du matin peuvent s'avérer plus compliquées que d'habitude. Mais "il est tout à fait possible de faire du sport quand il fait froid. Dans les pays nordiques, les habitants continuent de pratiquer le jogging même quand les températures baissent", rappelle à LCI le Dr Kierzek, auteur de Ayez les bons réflexes (Editions Fayard).





Quand il fait froid, le cœur bat plus vite afin d’aider le corps à se réchauffer. Et faire du sport accentue d’autant plus ce phénomène. L’activité physique augmente le travail cardiaque et le corps produit un effort supplémentaire pour réguler sa température. "Pour les personnes bien portantes, faire du sport est tout à fait possible à condition d’éviter un travail cardiaque trop brutal", détaille le Dr Kierzek. Et d’ajouter : "Il est déconseillé aux personnes avec des antécédents cardiaques, souffrant d’hypertension ou de d’insuffisance cardiaque de faire du sport quand il est fait trop froid. Mieux vaut pour elle privilégier l’activité en salle".