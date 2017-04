Campagne présidentielle : en dormant peu, à quels risques s’exposent les candidats ?

Parmi les plus gros dormeurs de cette campagne présidentielle, on compte Jean-Luc Mélenchon, qui prend soin de dormir au moins 7 heures, ainsi que Marine Le Pen, qui a investi dans une fourgonnette aménagée afin d’assurer ses huit heures de sommeil lors des déplacements tardifs. "Ils ont tout à fait raison et sont dans les normes, rappelle le spécialiste. Un adulte doit en effet dormir entre 6 et 9 heures."





Quant aux autres candidats, ils n’ont rien confié aux médias sur ce sujet. Cependant, on imagine bien volontiers qu’avec la pression de la campagne et la date fatidique qui approche à grands pas, leur sommeil n’est pas des plus sereins.