En entreprise ou chez soi, la réflexologie plantaire a le vent en poupe

ZEN - Il s'agit d'atténuer les tensions en exerçant un massage sur des parties du corps particulières comme les mains, les oreilles ou les pieds. C'est ce que l'on appelle la réflexologie. Et s'il n'existe pour l'heure pas de preuve de son efficacité, la discipline, qui fait son entrée dans les entreprises, comprend de plus en plus d'adeptes.