En moyenne, c'est 61 jours : découvrez le temps d'attente pour consulter un médecin spécialiste dans votre région

Il en faut, de la patience, quand on est patient. Preuve en est avec cette nouvelle étude de l’Observatoire de l’accès aux soins, réalisée par l’Ifop pour le cabinet Jalma, et dont les résultats ont été publiés par Le Figaro ce jeudi. En moyenne, comptez 61 jours pour voir un médecin spécialiste libéral. C’est 13 jours de plus qu’en 2012. Même constat pour les médecins généralistes, chez qui le délai d’attente a doublé, pour atteindre 8 jours en moyenne.





Aucune spécialité n’est épargnée par la détérioration de l’accès aux soins. Avec 117 jours d’attente, les ophtalmologistes restent les professionnels qui demandent le plus de prendre son mal en patience. Le délai pour décrocher un rendez-vous s’est ainsi allongé de 13 jours en l’espace de 5 ans. Vous pouvez aussi compter plus ou moins 68 jours avant de voir un gynécologue – soit 13 jours de plus qu’en 2012 également - et 64 jours pour voir un dermatologue (plus 23 jours).