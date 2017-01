Enquête ouverte après la mort d'un nourrisson traité avec de la vitamine D

Toujours selon l'agence, aucun décès n'a été imputé à l'uvestérol D depuis sa mise sur le marché, en 1990, mais il

fait l'objet depuis 2006 d'une surveillance renforcée. L'ASNM avait réitéré fin 2013 les précautions à prendre lors de la prise de ce médicament, indiqué pour prévenir les carences en vitamine D, notamment chez le nourrisson et l'enfant jusqu'à cinq ans, afin de prévenir les "fausses routes".





L'agence avait fait état de "signalements de malaise et de fausse route chez des nourrissons, en particulier chez des nouveau-nés prématurés et des nourrissons âgés de moins d'un mois" et indiqué avoir demandé au laboratoire Crinex de mettre en place "des mesures de minimisation des risques".





Ces mesures prévoyaient notamment la remise de fiches de conseils aux parents par le médecin ou le pharmacien sur la manière d'administrer le médicament. A plusieurs reprises, la revue indépendante Prescrire a attiré l'attention sur le risques lié au mode d'administration de ce médicament, par l'intermédiaire d'une pipette doseuse. Dans un article publié en 2014, elle estimait que l'ANSM et la firme Crinex "ne montraient pas une prise en charge sérieuse du problème".