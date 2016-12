Épidémie de grippe : "Le virus est particulièrement contagieux cette année"

C'est de saison, l'épidémie de grippe s'installe partout en France métropolitaine. L'épidémie 2016-2017 sera quantitativement importante, mais il est encore "trop tôt pour évaluer sa gravité", a déclaré la ministre de la Santé Marisol Touraine en visite à l'hôpital Saint-Antoine. Face à l'épidémie, le ministère de la Santé a appelé à la vigilance, particulièrement pour les personnes âgées, très touchées actuellement.





Car à la différence de l'année dernière, où l'âge moyen des personnes décédées en réanimations était de 51 ans, "ce sont essentiellement des patients de plus de 65 ans voire plus de 75 ans", qui sont touchées, indique Bruno Lina, professeur de virologie et responsable du centre national de référence sur la grippe. Les plus de 65 ans "représentent environ deux tiers des hospitalisations" pour symptômes grippaux, a confirmé la direction générale de la santé (DGS, ministère de la Santé).





Pourquoi ? Car l'an dernier, le virus était de type B et touchait majoritairement les enfants. Cette année, c'est le virus H3N2 qui a submergé les autres virus grippaux. Et il est "particulièrement contagieux".