Epidémie de grippe : Marisol Touraine appelle les hôpitaux à "libérer des lits"

Pour Gérald Kierzek, médecin urgentiste, la grippe n'est cependant pas plus virulente que les autres années. Si les urgences sont saturées, c'est principalement à cause de l'organisation du système de santé. "On a un système hospitalier qui est à saturation. C'est la chute d'un système de santé. Les services d'urgence, c'est la partie immergée de l'iceberg. Mais tous les services d'hospitalisations, les médecins libéraux tirent aussi la sonnette d'alarme", a-t-il avancé ce mercredi sur Europe 1.





"Tous les professionnels de santé constatent que les personnels ne sont plus écoutés. Les politiques hospitalières sont faites sur des réductions de lits, des réductions d'hôpitaux de proximité, de moyens et sur une augmentation de la productivité, a-t-il dénoncé. Or quand on augmente la productivité, on épuise les équipes".