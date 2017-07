Epilation intégrale : la guerre des poils présente un risque pour la santé

Les adeptes de l’épilation intégrale en sont bien souvent convaincus : leur méthode est plus hygiénique. Or, il s’agit bel et bien d’une idée reçue. Sans poil, il n’y a pas de barrière pour contrer les agents pathogènes comme les virus et les bactéries.





De même, l’environnement chaud et humide, sans protection pileuse, favorise toute sorte d’infections comme les mycoses, les infections urinaires ou sexuellement transmissibles (IST). Ainsi, une étude publiée en 2017 dans la revue Sexuality Transmitted Infections affirmait que les adeptes de l’épilation intégrale avaient 2,6 fois plus de risques de contracter une maladie comme l’herpès. Et plus, la fréquence d’épilation était élevée, plus il y avait de risques.