Un bienfait de plus sur la santé ? Quand café rime avec longévité

La deuxième étude a été menée aux Etats-Unis sur plus de 185.000 adultes de toutes origines, âgés de 45 à 75 ans, sur une période moyenne de seize ans. Elle confirme un lien entre une plus grande consommation de café et un risque plus faible de mortalité résultant de maladies cardio-vasculaires, respiratoires, rénales, de cancers et de diabète. Plus spécifiquement, les personnes qui buvaient une tasse de café par jour avaient 12% moins de risque de décéder pendant la durée de l'étude que celles n'en buvant pas, un niveau qui a atteint 18% pour celles en consommant trois tasses. Comme dans l'étude européenne, les effets étaient similaires avec du café décaféiné.





"On ne peut pas dire au public : 'Buvez du café pour prolonger votre vie' mais on peut y voir un lien", explique Veronica Setiawan, professeur de médecine préventive à l'université de Californie du Sud et principal auteur de ces travaux. Si ces deux études observationnelles ne permettent pas de prouver le lien de cause à effet, elles confirment les bienfaits pour la santé d'une consommation régulière de café, longtemps disputés.